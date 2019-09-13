Son Dakika Haberleri: KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
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KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak

46 dakika önce

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı, 18-19 Eylül 2019 tarihlerinde, TBMM'nin ev sahipliğinde Giresun'da düzenlenecek.

KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak, System.String[]

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı, 18-19 Eylül 2019 tarihlerinde, TBMM'nin ev sahipliğinde Giresun'da düzenlenecek.

KEİPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 18-19 Eylül'de Giresun'da gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Rusya ve Yunanistan delegasyonları olmak üzere 9 ülkenin temsilcisinin katılacağını ifade etti.

Öztürk, toplantıda, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin (KEİ) Üye Ülkeleri Arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşmalarının Yapılması"nın müzakere edileceğini kaydetti.

Toplantıyı önemsediklerini belirten Öztürk, açıklamasına şöyle devam etti:

"2018 yılı itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip KEİ Bölgesi ülkeleri, aralarındaki sınırlamaları kaldırdıklarında bu miktarı daha üst seviyelere çıkarabileceklerdir. Ekonomik entegrasyonların amacı da zaten ülkelerin karşılıklı ticaretlerinin artmasıdır.

KEİ'ye üye ülkeler engelleri asgariye indirdiklerinde dünya ekonomi pastasından daha fazla pay alabilirler. Toplantının, Türkiye'nin ve Giresun'un doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkısı olacağını düşünüyor, misafirlerimize iyi bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum."

Giresun, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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