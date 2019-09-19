KEİPA üyeleri Giresun'u gezdi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri, Giresun'da doğa gezisi yaptı.

KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonunun 53'üncü toplantısı kapsamında Mavigöl, Kuzalan Şelalesi ve Kulakkaya Yaylası'na kültür gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında üyelere, sebze ağırlıklı oluşuyla ön plana çıkan Giresun mutfağının yemekleri ikram edildi.

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuklarına, Giresun'un doğal güzelliklerini gösterdiklerini söyledi.

Bu tür sosyal ve kültürel gezilerin pozitif etkileri olduğunu dile getiren Öztürk, "Ülkemizin tanıtılması, konukseverliğinin bilinmesi, diğer ülkelere kültürel değerlerimizin aktarılması açısından bu tür etkinlikler faydalı olacaktır. Karadeniz'imizin güzelliklerini konuklarımıza tanıtıyoruz." dedi.

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev de Türkiye'nin tabiat ve ekonomi bakımından zengin bir ülke olduğunu belirterek, "Bu gezi Türk kültürünü, misafirperverliği gösteriyor. Türkiye'de güzel insanlar var. Bunun için bu gezi çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki en önemli ülkelerden olduğunu vurgulayan Hajiyev, "Tüm komşularıyla çok dost bir siyaset yapıyor, hem batı hem Rusya ile düzenli ilişkileri var. Diğer devletlerle, Azerbaycan, Ukrayna ve herkesle. Türkiye her iki tarafa güzel bir siyaset yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Üyesi Alexey Kondratenko, ilk kez Karadeniz Bölgesi'ne geldiğini belirterek, "Gerçekten şaşırdım, bu kadar güzel bir doğayı bakir bir şekilde korumak günümüzde hiç de kolay değil. İnsanlar güzel, tatları, lezzetleri güzel, misafirperverlik herhalde bu bölgenin özelliklerinden bir tanesi." ifadesini kullandı.

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı George-Gabriel Vişan da Giresun'un doğal ve tarihi güzelliklerini görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Etkinliğe, KEİPA üyelerinin yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.