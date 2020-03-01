Kek içinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kek içinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kek içinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Kek içinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, üzerinde bulunan keklerin içinde uyuşturucu ele geçirilen 2'si tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan kişileri yönelik 27- 29 Şubat tarihleri arasında operasyon düzendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sininin üzerinde yapılan aramada bulunan keklerin içinde 18 gram eroin, 16 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, keklerin içinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:49 Kaynak: DHA
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