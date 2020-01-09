Kek paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kek paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kek paketinden uyuşturucu çıktı

15 dakika önce

Adıyaman'da, kek paketine gizlenmiş eroin maddesi ele geçirildi.

Kek paketinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Adıyaman'da, kek paketine gizlenmiş eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Burada durdurulan otobüsteki yolcular tek tek kontrol edildi. Otobüsteki yolculardan Ö.Ç., isimli şahsın üzerinde bulunan kek paketi içerisine gizlenmiş 5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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