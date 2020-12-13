Kekemelikten "eğitimle" kurtuldu; Melodi'nin artık en büyük zevki konuşmak - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan ortaokul öğrencisi Melodi Çakır (10), 3 yaşından bu yana yaşadığı kekemelik problemini aldığı eğitimle aştı. Bağcılar Belediyesi'nin verdiği eğitime katılan küçük kızın şimdilerde en büyük hobisi ise konuşmak.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda 2013 yılından bu yana verilen, kekemelik, hızlı konuşma ve tutukluk problemi yaşayan 6 ile 60 yaş arasındaki yüzlerce kişiyi sağlığına kavuşturan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu'nun son öğrencisi 10 yaşındaki Çakır oldu. 7 yıllık kekemelik sorununu eğitimle çözen küçük Melodi, "Konuşabildiğim için çok mutluyum. Artık en büyük zevkim konuşmak" dedi.

" 'OKUMA SIRASI BANA GELMESİN' DİYE DUA EDİYORDUM"

Kendisinin 3 yaşındayken kekelemeye başladığını anlatan Melodi Çakır, "Okula başladığımda çok zorlandım. Derslerime katılamıyordum. Sınıfta kitap okuma sırası bana gelmesin diye hep dua ediyordum. Bu durumumdan dolayı sosyalleşemiyordum. Pek arkadaşım yoktu. Bazı insanlar istemeden de olsa beni kırabiliyordu. Genellikle okulda yalnız takılıyordum. Bağcılar Belediyesi'nin vermiş olduğu ücretsiz kursu öğrendik. Bir de burada şansımı denemek ve eğitim almak istedim. Öğretmenlerimi dinledim. Nefes egzersizleri yaptık, oyunlar oynadık. Arkadaş çevrem daha da büyüdü. Derslere rahatlıkla katılabiliyorum. Daha fazla sosyalleşmeye başladım. Her şey benim için daha iyi oldu ve daha özgüvenli oldum. Kendimi daha özgür hissediyorum. Konuşabildiğim için çok mutluyum. Artık en büyük zevkim konuşmak oldu" dedi.

KORKUYA VE ANİ HEYECANA DİKKAT

Kekemeliğin ani duygu ve durum değişikliği ile ortaya çıktığını dile getiren Konuşma Bozukluğu Eğitmeni Şeyma Yeniay, "Çoğunlukta büyük oranda korkuyla ortaya çıksa da mutlu olunduğunda veya ani heyecanlanmalarda da kekemelik oluşabilir. Nüfusun yüzde iki buçuğunda kekemelik problemi olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARDA SONUÇ ALMAK DAHA KOLAY"

Kekemeliğin uzun soluklu bir eğitimle aşılabildiğine dikkat çeken Şeyma Yeniay, "Bu sorunu yaşayan biri eğitimle 40 gün sonra ben düzeldim diyebilir. Çok istikrarlı bir şekilde eğitime devam etmeleri gerekiyor. Eğitimde öğrendiklerini uzun süre hayatında uygulaması gerekiyor. Ben düzeldim çok iyi konuşuyorum deyip çalışmalarını aksatırlarsa başa dönmüş olurlar. Uzun soluklu bir eğitim olsa da 3 ay sonrasında kişi fizyolojik ve psikolojik olarak rahatlamış oluyor. Çocuklarda sonuç almak daha kolay oluyor. Küçük yaş grubuna daha farklı eğitimler uyguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DOĞRU ZAMANDA MÜDAHALE ÖNEM TAŞIYOR

Kekemeliğin ilk görüldüğü andan itibaren ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yeniay sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğa 'sen nasıl konuşuyorsun', 'böyle konuşulur mu?' diye hitap edilmemesi gerekiyor. Çocuğun konuşmasını bitirmesini beklemeliyiz. İlk 6 ay içerisinde geçici kekemelik yaşanabilir. Doğru şekilde doğru zamanda müdahale edilmezse kekemelik kalıcı olabilir."

"EĞİTİMDEN SONRA HAYATLARI DEĞİŞİYOR"

Kursiyerlerin eğitimde öğrendiklerini çok iyi uyguladıkları zaman iyi sonuçlar alacaklarını belirten Konuşma Bozukluğu Eğitmeni Şeyma Yeniay, "Eğitimden sonra hayatları tamamen değiştiriyor. Bir insanın konuşma problemi yaşarken yapabilecekleri şeyler sınırlı oluyor. Bazıları içine kapanıyor, bazıları da öfke ile kendini dışarı vuruyor. Bu insanlarla kesinlikle dalga geçilmemeli. Her dalga konusu, ona yaptığınız her rencide edici davranış onun üzerine bir çivi çakmak gibi, o yüzden çok daha dikkatli olmalıyız. Eğitim sürecinde de burada çok hassas davranıyoruz. İç dünyalarında çok daha ciddi duygu patlamalarını yaşıyorlar. O yüzden çok daha dikkatli olunması gerekiyor" diye konuştu.

"2 BİN 500 KİŞİ KEKEMELİK PROBLEMİNDEN KURTULDU"

Bağcılar Belediyesi tarafından verilen eğitimlerde kursiyerler, günde beş saat ritmik konuşma, doğru nefes alma, harf çıkarma ve konuşma pratiği dersleri alıyor. Eğitimler gruplar şeklinde veriliyor. Bunun yanında doğru şekilde nefes alıp verme, doğru konuşma tekniği ve dudak kasların gelişmesine katkı sağlama çalışmaları yapılıyor. Bilgisayar programlarından da faydalanılan eğitimde, her sabah müzikli hafif trans ile birlikte gelişme ve rahatlama egzersizleri de yapılıyor. Eğitimin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kurs sonrasında kontroller yapılıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre 2013'te başlayan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu'na katılan yaklaşık 2 bin 500 kişinin kekemelik probleminden kurtuldu.