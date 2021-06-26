Kekiğin boyu kısaldı, rekolte yarı yarıya düştü

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici;

-"Üreticimiz bu sene kekikte de hayal kırıklığıyla karşı karşıya"

DENİZLİ - Denizli'de geçen sene boyu 70 santimetreye kadar ulaşan kekik, bu sene kuraklığın etkisiyle 20 santimetrede kaldı. Kekiğin kısa olma sebebiyle elle hasat yapan çiftçiler, rekoltede yaklaşık yüzde 50'ye kadar düşüş olduğunu belirtti.

Türkiye'de bulunan kekiğin yaklaşık yüzde 95'nin üretildiği Denizli'de, bu sene kuraklıktan dolayı rekoltede yüzde 50'ya yakın düşüş yaşandı. Geçen sene yaklaşık 180 bin dekarlık alandan 20 bin tona yakın ürün elde edilirken, bu sene istenilen seviyeye ulaşılamadı. Kuraklıktan etkilen çiftçiler, geçen sene boyu 70 santimetreyi bulan kekiği makinelerle hasat ederken, bu sene kısa olmasından dolayı elle keserek zararı en aza indirmeye çalıştı. Rakımıyla ve yanında bulunan barajın rüzgarlarıyla birlikte kendisine özgü aroması bulunan Denizli kekiği, yağ oranında ise Türkiye'de önde geliyor. Zamanında yağmayan yağmurlardan dolayı bitkilerin gelişimini sağlamadığını belirten Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici; "Denizli'de bu sene Güney Doğu ve Doğudan itibaren kuraklığa doğru çekilen çizgide tam göbeğinde, 51 tane ilin en yoğun kuraklık yaşayan bir bölümündeyiz. Meteorolojik verilerde de şiddetli bir kuraklık yaşadığımız raporlarla sabittir. Öğünç kaynağımız olan kekiğin Türkiye üretiminin yüzde 95'nin gerçekleştiği bu seneki hali önceki yıllarla kıyasladığımızda en az yüzde 40 ve yüzde 60'lara kadar varan bir verim kayıpları mevcuttur. Zamanında yağmayan yağmurlardan dolayı bitki gelişimini tamamlayamadı. Türkiye'de yüzde 95'nin gerçekleştiği bölge olan Pamukkale ilçemizin Gözler Mahallesinde bulunan bir kekik bahçesindeyiz. Bu bölgede yetişen kekikler rakımıyla, toprağıyla ve Adıgüzel barajından gelen rüzgarla birlikte oluşan özelliğiyle buradaki kekikte yağ oranı Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerinde tutmuyor" dedi.

"Üreticimiz bu sene kekikte de hayal kırıklığıyla karşı karşıya"

Diğer ürünler gibi kekiğinde büyük zarar gördüğünü ifade eden Başkan Gemici; "Üreticimiz bu sene diğer ürünlerde olduğu gibi kekikte de hayal kırıklığıyla karşı karşıya, başta Cumhurbaşkanımızdan ve Tarım Bakanlığımızdan kuraklıktan etkilenen ürünlere verilen destek, tarım kredi borçları olan üreticilere yapılan kolaylıklardan bu üreticilerimizin de faydalanabilmesi için kekik ürünün listeye dahil edilmesini çiftçilerimiz adına özellikle rica, talep ediyoruz. Yağışların normal gittiği vakitlerde bölgemizde ki kekik üretiminde Denizli'de 180 bin dekarlık bir alanda toplamında yaklaşık 20 bin ton civarında kekik üretimi gerçekleşirdi. Ama bu sene bu rakamın gerçekleşmeyeceği düşüşün olduğunu hep birlikte görüyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte sahada da bu konuyla ilgili raporları önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Kekiğin boyu yaklaşık 80 santimetre olurken şimdi 25-30 santim"

Geçtiğimiz yıllarda kekiklerin veriminin yüksek olmasıyla makine kullanılırken, bu yıl el ile biçilen kekiklerde büyük oranda kayıp yaşandığı belirtildi. Belirli kısımlarda kekik biçme makinesi ancak kullanılabildiği söylenirken üretici zor durumda kaldığını anlattı. Kekik üreticisi ve Gözler Mahalle Muhtarı Devrim As; "Yani bu sene kuraklıktan çok etkilendi kekiklerimiz ve boy yapamadı, gelişimini sağlayamadı. Ama kuraklığın verdiği zarar yüzde 40-50 civarında verim kaybımız oluştu. Geçen yıl kekiğin boyu yaklaşık 70-80 santimetre olurken şimdi 25-30 santim kuraklığın en büyük zararını yaşadık. Çiftçimiz gerçekten çok zor durumda" ifadelerini kullandı. Bir diğer kekik üreticisi olan Cengiz Met; "Geçen yıl hasadı makineyle yapıyorduk, bu sene verim az olunca elle yapıyoruz. Boy kısalığından dolayı makineyle değil elle yapıyoruz. Ama büyük olan kısımda makineyle biçilirdi. Şuanda zararımızı karşılamıyor bu kekikten bu sene verim elde edemiyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz bu yıl. Geçen yıllara göre bu sene çok düşüş var" dedi.