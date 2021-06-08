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Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü - Son Dakika

Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü

08.06.2021 14:06
Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde "Bitki Aromatik Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında "Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü" düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Bitki Aromatik Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında "Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü" düzenlendi.

"Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü" Evren Uşağı Mahallesi'nde tarla ve proje sahibi Gülşen Hekimoğlu'nun arazinde gerçekleştirildi. Tarla gününde hem ekonomik hem de sağlık açısından büyük öneme sahip kekik yetiştiriciliğini geliştirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Projesi(DOKAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklı olarak "DOKAP Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 3 kadın çiftçiye 10 dekarlık kekik fidesi verildi.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Özellikle tıbbi aromatikte ilimizde 2020 rakamlarına göre toplam 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 100 dekar ekimimiz var. Toplam 15 çeşit tıbbi aromatik bitki mevcut. Kekikle ilgili de daha önce 2021 yılı sunmuş olduğumuz projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Kekik ilimizde toplam 130 dekar alanda 34 ton üretimi yapılmakta. Birim alandan çok fazla kazanç getiren bir ürünümüz. Kekiğin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Çayından, baharatından, yağından ve sağlık sektöründe birçok faydaları var. Biz buradaki kadın kooperatifimiz ile birlikte toplam proje bedeli 280 bin TL olan, sadece 8 çiftçimize 22 dekar alanda ekilecek olan fideyi vermekteyiz. Bunların damlama sulamasıyla, organik tarım yapmayla ilgili sertifikaları da bu projenin içerisinde olacak" dedi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, "2015 yılından beri 9 ilde 450 bitkinin envanteri çıkartıldı. Bu bitkiler tıbbi aromatik bitkiler dediğimiz ülkemizin hem ithal ettiği hem ihracata konu olan önemli ürünlerimiz. 450 bitkiden de 9 ilde 40 tanesi ile ilgili hedef koyduk. Bunun 17'si ile ilgili eğitimlerini, bahçe düzenlemelerini, üreticileri ile bir süreç yürüttük. Şimdi Samsun ilimizde, Bafra ilçemizde önemli uygulamalarımız oldu. Özellikle hem Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle uygulamalarımız oldu hem Büyükşehir ile çalıştığımız alanlarımız oldu. Samsun en iyi çalıştığımız illerden bir tanesi. Cumhurbaşkanlığı stratejik hedefleri arasında tıbbi aromatik bitkilerle ilgili önemli bir hedefler koyuldu. Bu hedeflere bizler sahada mutlaka destek vermek zorundayız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise "Toplumun itici gücü kadınlar. Bugün biz tıbbi aromatik bitkilerin önemini henüz kavramış değiliz. Anadolu'da geçmişten beri tıbbi aromatik bitkiler kullanılır. Biz aslında unuttuğumuz değerleri keşfediyoruz. Kekik de bunlardan birisi. Baframızda faaliyet gösteren kadın kooperatifimiz var. Bu tıbbi aromatik bitkilerin itici gücü girişicisi kadınlarımızdır. Özellikle miras yoluyla topraklarımız aşırı küçülmüş, köylerimizde, ovalarımızda çok dar alanlarda 500 metre kare, bin metre kare topraklar var. Bu toprakların atıl kalması, ekonomi dışı kalması hiç de uygun değildir. Yine önemli bir projemiz göl soğanı özellikle tıp sanayisinde kullanılıyor. Onu da Bafra'da yaygınlaştırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 3 kadın çiftçiye kekik fideleri teslim edildi. Proje sahibi Gülşen Hekimoğlu'nun tarlasında kekik ekimi gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü
Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü
Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü
Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü

Samsun, Bafra, Bitki, Kekik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kekik Fide Dağıtım ve Dikimi Tarla Günü - Son Dakika Ekonomi


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