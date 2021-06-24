Üye Girişi
Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor

24.06.2021 13:34
Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde market işletmeciliği yapan Şerife Demirci'nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı kekliğin sahibine karşı aşırı sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde market işletmeciliği yapan Şerife Demirci'nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı kekliğin sahibine karşı aşırı sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Market işletmecisi Şerife Demirci, henüz yavru iken bir keklik alıp evinde beslemeye başladı. İpek ismini verdiği erkek kekliğin her şeyi ile kendisi ilgilenen Demirci'ye keklik zamanla aşırı şekilde bağlandı. Nereye gitse peşinden giden keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor, markete gelen müşterileri beraber karşılıyor. Şerife Demirci'yi adım adım takip eden keklik, bu aşırı ilgisinden dolayı da zaman zaman sahibini gagalayıp, yanına kimseyi yaklaştırmıyor.

"İpeğim bana saplantılı şekilde aşık" diyen Şerife Demirci, "Henüz onu yavru iken almıştım. Ben büyüttüm. Beni sesimden tanıyor. Seslenince dahi yerinde duramıyor. Aramızda böylesine çok farklı bir ilişki gelişti. Beraber yürüyüşe çıkıyor, peşimden ayrılmıyor, markette beraber bekliyoruz. Abartı olmasın bazen para üstü bile veriyor, yemeğini benim ağzımdan yiyor. Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor. İpeği bende çok seviyorum" dedi.

Şerife Demirci'nin oğlu Ömer Demirci ise zaman zaman annesini kıskandığını belirterek, "Yavru iken alıp beslediğimiz kekliğimiz anneme adeta aşık gibi hareket ediyor. Ne yalan söyleyeyim zaman zaman onu kıskanıyorum" dedi.

Şerife Demirci'nin komşuları ise keklik ile arasında olan sevgi bağından oldukça memnun. Tüm mahalle bu karşılıklı sevgiye gıpta ile bakıyor. - OSMANİYE

Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor
Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor
Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor
Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor
Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor

Osmaniye, Market, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti 14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü 13:46 Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor 13:42 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada 13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! 13:38 Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü

Son Dakika Haberleri
14:29 Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu
13:43 Hasta eşeği yolun karşısına geçirdi, insanlık dersi verdi
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu         
13:44
Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti         
13:40
İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır         
13:38
Britney Spears, 13 yıldır babasının vasiliğini yapmasına mahkemede isyan etti: Hayatımı geri istiyorum Britney Spears, 13 yıldır babasının vasiliğini yapmasına mahkemede isyan etti: Hayatımı geri istiyorum         
13:00
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:35:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement