Kekliğin sahibine olan aşkı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde market işletmeciliği yapan Şerife Demirci'nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı kekliğin sahibine karşı aşırı sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Market işletmecisi Şerife Demirci, henüz yavru iken bir keklik alıp evinde beslemeye başladı. İpek ismini verdiği erkek kekliğin her şeyi ile kendisi ilgilenen Demirci'ye keklik zamanla aşırı şekilde bağlandı. Nereye gitse peşinden giden keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor, markete gelen müşterileri beraber karşılıyor. Şerife Demirci'yi adım adım takip eden keklik, bu aşırı ilgisinden dolayı da zaman zaman sahibini gagalayıp, yanına kimseyi yaklaştırmıyor.

"İpeğim bana saplantılı şekilde aşık" diyen Şerife Demirci, "Henüz onu yavru iken almıştım. Ben büyüttüm. Beni sesimden tanıyor. Seslenince dahi yerinde duramıyor. Aramızda böylesine çok farklı bir ilişki gelişti. Beraber yürüyüşe çıkıyor, peşimden ayrılmıyor, markette beraber bekliyoruz. Abartı olmasın bazen para üstü bile veriyor, yemeğini benim ağzımdan yiyor. Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor. İpeği bende çok seviyorum" dedi.

Şerife Demirci'nin oğlu Ömer Demirci ise zaman zaman annesini kıskandığını belirterek, "Yavru iken alıp beslediğimiz kekliğimiz anneme adeta aşık gibi hareket ediyor. Ne yalan söyleyeyim zaman zaman onu kıskanıyorum" dedi.

Şerife Demirci'nin komşuları ise keklik ile arasında olan sevgi bağından oldukça memnun. Tüm mahalle bu karşılıklı sevgiye gıpta ile bakıyor. - OSMANİYE