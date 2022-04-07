Keklik avına çıkan muhtar kalp krizinden öldü - Son Dakika
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Keklik avına çıkan muhtar kalp krizinden öldü

07.04.2022 10:11
Keklik avına çıkan muhtar kalp krizinden öldü

Şanlıurfa'dan Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen 59 yaşındaki muhtar Nebi Koç, çıktığı keklik avında kalp krizi geçirdi.

Şanlıurfa'dan Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen 59 yaşındaki muhtar Nebi Koç, çıktığı keklik avında kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanşehir ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Böğürtlen Mahallesi Muhtarı Nebi Koç (59), daha sonra arkadaşı ile birlikte keklik avına çıktı. Böğürtlen Mahallesi'nin 6 dönemdir muhtarlığını yapan 8 çocuk babası Koç, arazide kalp krizi geçirdi. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç'un cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - MALATYA

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Kalp Krizi, Doğanşehir, Şanlıurfa, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keklik avına çıkan muhtar kalp krizinden öldü - Son Dakika


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