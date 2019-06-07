Keklik avlayanlara 3 bin 600 lira ceza
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KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde jandarma tarafından kaçak avladıkları 6 keklikle yakalanan 3 kişiye 3 bin 600 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak
ilçesinde jandarma tarafından kaçak avladıkları 6 keklikle yakalanan 3 kişiye 3 bin 600 lira para cezası kesildi.
Gölbaşı- Nurhak Karayolu Kullar
Mahallesi mevkiinde uygulama yapan Nurhak İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 63 SA 876 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanan 6 keklik ele geçirildi. Keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş
Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçta bulunan U.U. (50), B.C. (41) ve S.U.'ya (21), 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
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