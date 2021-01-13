Keklik ve tavşan avı sezonu sona erdi - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Avcılık Atıcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, keklik ve tavşan avı sezonunun sona erdiğini bildirdi.

Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, tüm keklik türleri ile yaban tavşanı avı sezonunun 10 Ocak itibariyle sona erdiğini belirtti.

Açıklamasında, üreme dönemine giren bu av türlerinin avının yapılmaması ve doğada bulunan yaban hayvanlarının üreme dönemlerinde rahatsız edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Yiğit, şunları kaydetti:

"Tüm avcılarımızın hassasiyet göstereceğini bilmekteyiz. Unutmayalım ki gelecek nesilden emanet aldığımız av ve yaban hayatını korumak sadece avcılarımızın değil tüm vatandaşlarımızın görevidir. Kaçak avlanma ile mücadele konusunda gereken tüm çalışmalar federasyonumuzca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ile işbirliği yapılacaktır. Sürdürülebilir av ve yaban hayatı için meralarda yapılan kaçak avlanma ile ilgili ihbarlarınızı gerekli kolluk kuvvetlerine bildirmenizi önemle rica ederiz."