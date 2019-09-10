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Keklikler doğaya bırakıldı

23 dakika önce

Edirne'de yüzlerce keklik ava kapalı alanlarda doğaya salındı.

Edirne'de yüzlerce keklik ava kapalı alanlarda doğaya salındı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Alıç köyü yakınlarında düzenlenen etkinlikte, kafeslerle getirilen keklikler doğaya bırakıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, burada yaptığı konuşmada, salınan kekliklerin süne zararlısına karşı mücadelede büyük önem taşıdığını belirtti.

Salınan kekliklerin daha çok tarımsal üretimlerin arttırılmasına ve biyolojik mücadele yöntemlerine katkı sağlayacağını anlatan Uysal, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Edirne Doğa Koruma ve Milli parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, ise 750'si Alıç köyü kırsalında, 250'si ise Enez'e balı Çeribaşı köyünde olmak üzere bin kekliği doğayla buluşturduklarını söyledi.

Edirne'de keklik nüfusunun az olduğunu aktaran Yapça, doğaya katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinliğin yapıldığını sözlerine ekledi.

Etkinliğe Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutan Vekili Ergün Yılmaz da katıldı.

Keklikler doğaya bırakıldı

Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:35 Kaynak: AA
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