Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi - Son Dakika

Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi

10.11.2020 08:40
Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi, System.String[]

ANTALYA'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ve su altındaki batık antik kentiyle ünlü Kekova'da, Su Altı Bilim Komisyonu tarafından dalış yapılabilecek 3 nokta belirlendi.

ANTALYA'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ve su altındaki batık antik kentiyle ünlü Kekova'da, Su Altı Bilim Komisyonu tarafından dalış yapılabilecek 3 nokta belirlendi. Kekova ve Demre'nin dünyanın önde gelen su altı dalış merkezlerinden olması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 'Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' 20 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilim insanlarından oluşan komisyon, su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi yönünde Kekova'da bulunan su altındaki batık antik şehrin olduğu alanda dalış yapılabilecek noktalarla ilgili bir çalışma yaptı. Dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun 2017 yılında ilk dalışı gerçekleştirerek, kontrollü dalış için çalışmaları başlattığı Kekova'da, Su Altı Bilim Komisyonu tarafından dalış yapılabilecek 3 nokta belirlendi.

ÜÇ NOKTA BELİRLENDİKomisyonun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kekova bölgesinde kontrollü dalış yapılacağının açıklandığını belirterek, "Burada bir üniversitenin arkeoloji gemisi araştırma yaptı ve su altı dalışlarını gerçekleştirerek belli dalış bölgelerini tespit etti. Tam olarak hangi bölgeler olduğuyla ilgili net bir bilgi yok ama üç nokta belirlendiğini öğrendik. Tahmin ediyorum raporlama bittikten sonra bakanlığa sunulacak bilgiden sonra belirlenecektir" dedi.YERALTI ZENGİNLİĞİ GÜÇLÜ2021 yılı yaz dönemine kadar bu alanın kontrollü dalışa açılmasını umut ettiklerini belirten Okan Kocakaya, "Demre'miz ve Kekova'mız için dünyaya açılacak bir pencere olacak. İnşallah yakın zamanda gerçekleşecek. Batık şehir çok geniş bir alanı kapsıyor. Uzunca bir hat üzerinde tektonik depremler neticesinde çöken bir yapı, yaşam alanı var. Dolayısıyla yeraltı zenginliği oldukça güçlü. Bir de çok rahat ve hazır bir dalış turizmi bölgesi. Birçok noktada dalış turizmi için gemi, uçak gibi birçok şey batırılarak, oralar dalış turizmi alanı haline getirilmeye çalışılıyor ama Demre- Üçağız Batıkşehir'de böyle bir şeye ihtiyaç yok" diye konuştu.BİRÇOK TARİHİ OBJE VARKekova'da zaten yüzyıllar önce batmış bir antik şehir olduğunu kaydeden Kocakaya, "Dalış turizmi için hazır bir ortam, sadece bunu kontrol altına almak lazım. Tabi ki orada tarihi birçok obje var, onlar da çok önemli ve yerlerinden oynamaması adına veya suistimal edilmemesi için kontrol altına alındığında, Demre doğal anlamda dünyanın sayılı dalış turizmi merkezine ev sahipliği yapacak. Aslında şimdiye kadar dalış yapılamıyor olması da üzücü. İnşallah bu vesileyle başlar" dedi.DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİK

Mavi yolculuk yapanların kolayca ulaşıp gezebildiği ve yatlarını emin bir şekilde demirleyebildiği Kekova, tarihle iç içe inanılmaz güzellikler sergiliyor. Kekova'ya denizden ulaşım Kale Çayağzı'ndan kiralanan kayıklarla yapılabilir. Sıcak İskelesi'nde Aperlai Antik Kenti, yarımadanın ucunda Toprakada ve Karaada yer alıyor. Bundan sonra Kekova Adası uzanıyor. Bu adadan dolayı tüm bölge Kekova adıyla anılıyor. Kekova Adası depremlerle biraz suya battığı için 'batık şehir' olarak da biliniyor Sıcak İskelesi'ndeki Aperlai, Batık Kent, Kaleköy'deki Simena, Üçağız'da bulunan Theimussa, Gökkaya koyu üzerindeki Istlada birbirine çok yakın antik kentler.


Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi
Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi
Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi
Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi
Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi

Dalış Turizmi, Resmi Gazete, Üç Nokta, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kekova'da batık kente dalış için üç nokta belirlendi - Son Dakika


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