Kekova'da Rus Turistler Yat Turuna Çıkıp, Denize Girdi

ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, Kekova'da yat turuna çıktı.

ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, Kekova'da yat turuna çıktı. Sıcaklığın 13 derece olduğu kentte Akdeniz'in mavi sularına kendilerini bırakan turistler, ocak ayında denize girmenin keyfini çıkardı.



Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk ve kar yağışlı hava etkili olurken, Demre'ye tatile gelen Rus turistler, denize girdi. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezen Ruslar, öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıktı. Yatın önüne geçen bir grup turist, soğuk esen rüzgara aldırmadan yere uzandı. Yat üstünde Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gören turistler, fotoğraf ve video çekti. Doğal liman Gökkaya Koyu'nda mola verildiği sırada bazı turistler, 13 derecelik havada, 17 derece olarak ölçülen Akdeniz'in sularına girerek yüzdü. Ülkelerinde hava sıcaklığı gündüz bile eksi 10 derece ölçülen Rus turistler, Demre'de denize girmenin keyfini çıkardı.



'KENDİ ÜLKEMDE YAZIN BİLE BU HAVA YOK'



Rus turistlerden Maria Shcherbatykh, "Su çok güzeldi, sıcacık. Harika bir duygu, bu mevsimde denizde yüzmek. Kendi ülkemde yazın bile bu hava yok. Herkese bu turu tavsiye diyorum" dedi.



Matveeva Anastasit ise "İlk kez Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'yi yazın tatil yapılacak kum, deniz, güneş ülkesi olarak biliyordum. Gelirken kışın Türkiye'de denize girebileceğim hiç düşünmemiştim. Su, deniz, doğa, tarih burası harika bir yer. Deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığından fazla olunca yüzmek harika oldu" diye konuştu.



Rus turistlerden Anna Filko da "Türkiye'ye ilk kez geldim. Rusya'da her yer kar altında. Hava çok soğuktu. Bu mevsimde denize girmek benim için herhalde bir rüya. Kekova bir cennet. Su çok sıcaktı. Hiç üşümedim. Beni bu tura getiren, Türkiye gibi mükemmel bir ülkeyi tanıtan tur şirketime teşekkür ediyorum" dedi. - Antalya

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