Kekova'da yaz havası, Rus turistleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Kekova'da yaz havası, Rus turistleri hayran bıraktı

21.02.2021 09:05
Kekova'da yaz havası, Rus turistleri hayran bıraktı

Kekova'da yaz havası, Rus turistleri hayran bıraktıANTALYA'nın Demre ilçesindeki doğa ve tarih cenneti Kekova'da yazı aratmayan görüntüler yaşanıyor.

Kekova'da yaz havası, Rus turistleri hayran bıraktı

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki doğa ve tarih cenneti Kekova'da yazı aratmayan görüntüler yaşanıyor. Kekova'da yat turuna çıkan Rus turistler, güzel havada denize girip yüzdü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Demre ilçesinde soğuk ve fırtınalı birkaç günün ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte yazı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Demre'ye gelen Rus turistler, önce Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Çayağzı Limanı'ndan Kekova turuna çıkan turistler, yatın önünde güneşledi. Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gezen turistler, yat üzerinde bol bol video ve fotoğraf çekti.

Turistlerin tura çıktıkları yat, doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda yüzme molası verdi. Hava sıcaklığının 12 derece, deniz suyu sıcaklığının 15- 16 derece olduğu günde bazı Rus turistler, denize girdi. Kış ortasında yüzmenin keyfini çıkaran turistler, denizden çıkınca buz gibi suyla duşa aldı. Tur, Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

Tura katılanlardan Olga Bodrov, Muhteşem bir gün yaşıyorum. Kış ortasında denize girmek benim için bir rüya. O rüyamı ilk kez geldiğim Türkiye'de gerçekleştirdim dedi.

Rus Larisa Sikeçeva ise, Rusya'da hava sıcaklığı eksi 30 derecelerdeydi. Burada kışın ortasında, güneşli bir havada denize girdim. Biz bu havayı ancak ağustos ayında yaşıyoruz. Bugün benim için harika bir gündü. Kekova, denizin suyu, deniz, tarih her şey harikaydı. Çok mutluyum, yine geleceğim dedi.

Seman Bodrov da şöyle konuştu

Rusya'da benim şehrim Vladivostok'ta hava sıcaklığı eksi 20- 23 dereceydi. İlk kez geldiğim Türkiye her yönü ile beni büyüledi. Bugün tatilimin en güzel günü. Kış mevsiminde denize girmek benim için bir hayal. Bu hayalimi Akdeniz'de, Kekova'da gerçekleştirdim. Bugün yazı yaşadım. Deniz muhteşemdi. Unutamayacağım bir şubat günü yaşadım.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kekova'da yaz havası, Rus turistleri hayran bıraktı - Son Dakika

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