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KEKOVA'DAKİ KAÇAK VİLLA YIKILDI - Son Dakika

KEKOVA'DAKİ KAÇAK VİLLA YIKILDI

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:49

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı Kekova'nın Yazkam Koyu'nda geçmişte ağıl olarak kullanılan taş yapı, İstanbullu iş kadını S.K. tarafından 2000'li yıllarda satın alındı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı Kekova'nın Yazkam Koyu'nda geçmişte ağıl olarak kullanılan taş yapı, İstanbullu iş kadını S.K. tarafından 2000'li yıllarda satın alındı. Ağıl yıkılarak, yerine taştan 70 metrekare villa yapıldı. Koya ise küçük iskele yapıldı. Villanın orman arazisine inşa edildiği gerekçesiyle Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, sahibi S.K. hakkında dava açtı. Mahkemelerde villanın; orman arazisine, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanına, kıyı kenar çizgisi içine ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içine inşa edildiği için yıkım kararı verildi. Yıkım kararının kesinleşmesinin ardından kaçak inşa edilen villa yıkıldı.

Kekova'nın en güzel doğal koylarından biri olan, halk arasında 'Daşgarın' olarak adlandırılan Yazkam Koyu'nda geçmişte hayvan ağılı olarak kullanılan taş yapı, İstanbullu olan iş kadını S.K. tarafından 2000'li yıllarda satın alındı. Ağıl yıkılarak, yerine taştan 70 metrekare civarında villa yapıldı. Villanın batı yönüne mutfak, arkasına da tuvalet ve banyo inşa edildi. Koya ise küçük iskele yapıldı. Villanın önüne de zeytin ve asma gibi değişik türde fidanlar dikildi.

'EKİPLER KARADAN 45 DAKİKA YÜRÜYEREK ULAŞTI'

Villanın orman arazisine kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, villa sahibi S.K. hakkında dava açtı. Tüm mahkemelerde; villanın orman arazisine, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanına, kıyı kenar çizgisi içine ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içine inşa edildiği için yıkım kararı verildi. Yıkım kararının kesinleşmesinin ardından kara yolu ulaşımı ve iş makinesi çıkarılması mümkün olmayan Yazmak Koyu'na Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan 45 dakika yürüyerek ulaştı. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir'in eşlik ettiği ekipler, 39 derece sıcaklık altında kazma, balyoz ve balta kullanarak villanın yıkımını gerçekleştirdi. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir de balyozu alarak, yıkım çalışmalarına katıldı. Villanın daha önce büyük oranda boşaltıldığı görüldü. Yıkım çalışmaları sonrası villa, kullanılamaz hale getirildi.

'KAÇAK YAPILAŞMAYA MÜSAADE EDEMEYİZ'

Kaş Orman İşletme Müdürü Demir, "Bizim orman teşkilatı olarak birinci görevimiz ormanları korumaktır. Kaçak yapılaşmaya asla müsaade edemeyiz. Kim ormana, böyle güzel yerlere kaçak yapı tesis ederse derhal cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuruz ve mahkeme kararı sonucu da yıkarız. Buralar Türkiye'nin ortak malıdır. Ülkemizin ortak malıdır, en güzide yerleridir. Buralarda kaçak yapılaşmaya müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz de" dedi.

KEKOVA'DAKİ KAÇAK VİLLA YIKILDI
KEKOVA'DAKİ KAÇAK VİLLA YIKILDI
KEKOVA'DAKİ KAÇAK VİLLA YIKILDI
KEKOVA'DAKİ KAÇAK VİLLA YIKILDI

Orman İşletme Müdürlüğü, Süleyman Demir, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEKOVA'DAKİ KAÇAK VİLLA YIKILDI - Son Dakika


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