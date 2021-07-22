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KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI - Son Dakika

KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI

22.07.2021 10:43

PANDEMİ kısıtlamaları ve yurt dışından uçuşların durdurulmasıyla sessizliğe bürünen Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova, kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerine döndü.

PANDEMİ kısıtlamaları ve yurt dışından uçuşların durdurulmasıyla sessizliğe bürünen Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova, kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerine döndü. Bölgeye gelen Rus turistler, yat turlarına çıktı.

Tarih, doğa ve denizin iç içe olduğu, mavi yolculuk tutkunlarının uğrak yeri ve günübirlik gelen yerli ve yabancı turistlerin yat turuna çıktığı Kekova, pandemi nedeniyle büründüğü sessizlikten kurtuldu. Kısıtlamaların kalkması ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'ye uçuşları açmasının ardından Kekova, yeniden hareketlendi.

SİMENA ANTİK KENTİ'NİN ÖNÜ YATLARLA DOLDU

Kekova, özellikle Rus turistlerin gelmesiyle eski canlılığına kavuştu. Kekova'ya gelen Rus turistler, kendileri için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti, Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan da yoğun olarak yat turlarıyla bölgeyi gezdi.

Yat turlarını tercih edenler, önce denizde tarihin yattığı Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni geziyor. Bir kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti'nin önü yatlarla doldu. Turistler, Kekova'nın altın koylarında verilen molalarda, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Yüzme molalarının ardından bazı yatlar da yolcularını, Korsanlar Mağarası'na götürdü. Küçük ölçekli yatlar mağaranın içine kadar girdi. Kekova'ya en yoğun yabancı turist akını ise Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan oldu.

Yat turlarının yanında Kekova'da doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda çeşitli su sporları yapan turistler, gün boyu kano kullandı. Antalya ve Ege kıyılarından mavi yolculuk tekneleri de Kekova'ya yoğun olarak gelmeye başladı. Kekova'nın altın koylarını lüks tekneler doldurdu.

'UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞIYORUM'

Rus Anastasia Simatova, Kapıların açılmasına çok mutlu olduk. Kapılar açılınca hep gelmek istediğim Türkiye'ye ilk kez geldim. Türkiye ve Kekova beni büyüledi. Kekova, herhalde bu dünyadaki cennet. Unutulmaz bir gün yaşıyorum. Yine geleceğim. Tüm arkadaşlarıma Türkiye'ye ve Kekova'ya gelmeleri konusunda tavsiyede bulunacağım dedi.

'KAPILAR AÇILDIĞI GÜN BU TURU SATIN ALDIM'

Rus Svetlana Bibikova, Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Türkler çok misafirperver ve candan insanlar. Antalya'ya 12. kez, Kekova'ya 10. kez geliyorum. Kekova benim cennetim, hayalim. Kapılar açıldığı gün bu turu satın aldım. Bugün çok mutluyum. Çünkü Kekova'dayım. Herkesi buraya davet edeceğim diye konuştu.

'KEKOVA FAVORİM'

Rus Andrey Platov da, Bu Türkiye'ye 12'nci gelişim. Kapı açılır açılmaz hemen turu satın aldım. Türkiye'nin tarihine, doğasına, denizine hayranım. İnsanlarının içtenliğine hayranım. Hep Antalya'ya ve her defasında Kekova'ya geliyorum. Çünkü Kekova benim favorim. Burası beni büyülüyor ifadelerini kullandı.

KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI
KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI

Türkiye, Antalya, turist, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEKOVA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI - Son Dakika


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