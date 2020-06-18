Kekreyemiş meyvesi, enfeksiyonlara karşı koruyor - Son Dakika

Kekreyemiş meyvesi, enfeksiyonlara karşı koruyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Yegane Özcan, "Süper meyve olarak adlandırılan kekreyemiş, enfeksiyon savaşçısı antiseptik benzoik asit içeriğiyle pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Kekreyemiş meyvesi, enfeksiyonlara karşı koruyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Yegane Özcan, "Süper meyve olarak adlandırılan kekreyemiş, enfeksiyon savaşçısı antiseptik benzoik asit içeriğiyle pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Kekreyemişin meyve ve yapraklarında bulunan şifalı bileşenler kronik yorgunluktan yaşlılıkla savaşmaya, kalp ve tansiyondan böbrek taşı ve obeziteye kadar pek çok sorunla mücadelede güçlü bir kalkan." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, kekreyemiş meyvesi ve yapraklarının faydalarına değindi.

Kekreyemişin meyve ve yapraklarında antiseptik etkiye sahip arbutin, antioksidanlar, organik asitler, tanenler, flavonoidler ve vitaminler bulunduğunun bilgisini veren Özcan, "Meyveler kandaki kötü kolesterolün düşmesine, antiülser ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine çok etkili. Ağır metallerin (kurşun, kobalt ve sezyum) ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Her yaşta kullanılır, özellikle yaşlı insanlara ve kronik yorgunluk şikayeti olanlara, zayıf bağışıklık sistemi ve aşırı çalışmak zorunda kalan sağlıklı insanlara büyük faydası var." ifadelerini kullandı.

Özcan, kekreyemiş meyvesinin yüzde 86'sının su olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kekremiş, güçlü bir diüretik (idrar sökücü) etkiye sahiptir ve metabolizmayı normalleştirir. Meyve ve yapraklarından demleme usulü ile hazırlanan içecek genellikle sistit, böbrek taşı hastalığı ve hamilelik sırasında ödem problemi olan kadınlara güvenli bir doğal içecek olarak tavsiye edilir. Ayrıca antisklerotik etkiye sahip olan kekreyemiş kan damarlarının duvarlarını, kalp kasını güçlendirir. Hipertansiyon, koroner kalp hastaları güvenle meyveleri tüketebilir."

"Maskesi kırışıklıkları önlüyor"

Yegane Özcan, kekreyemişin tıbbi amaçlar ve beslenmenin yanı sıra özellikle Rusya'da kozmetikte de yaygın olarak kullanıldığına dikkati çekerek, "Kekreyemiş maskeleri cildi nemlendirir ve sıkılaştırır, kırışıklıkları ve yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. Doğal bir antioksidan olan kekreyemiş özü, cilt üzerinde tonik bir etkiye sahiptir, elastikiyet verir, dış çevresel etkilere karşı korur ve epidermisin duvarlarını güçlendirir. Bitkinin yaprakları kaynatılarak saç dökülmesinde, kepeklenme sorunu, cildin iltihabı için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Kekreyemiş çayının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin Özcan, "Malzeme olarak bir avuç meyve, iki ufak parça zencefil, bir dilim limon, bir çay kaşığı bal ve bir bardak su gerekiyor. Öncelikle meyveleri püre kıvamına getirin. Bir bardak kaynayan suya meyve püresini, limon ve zencefili ilave edin. Sadece beş dakika kaynatın ve ateşten alın, soğutun. Soğuduktan sonra bir çay kaşığı bal ilave edin ve karıştırın. Bu tarif bir bardak içecek içindir. Arzuya ve talebe göre malzemelerin miktarını artırabilirsiniz." bilgisini paylaştı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kekreyemiş meyvesi, enfeksiyonlara karşı koruyor - Son Dakika Ekonomi

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