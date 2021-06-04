Kelbecer'de mayın patladı: 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kelbecer'de mayın patladı: 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan araç, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abışov ve Kelbecer valiliği Susuzluk köyü temsilcisinin yardımcısı Arif Aliyev hayatını kaybetti. Patlamada 4 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenlere şehit statüsü verileceği açıklandı. Saldırıda ölen İbrahimov ve Abışov'un, Ermenistan güçlerinin bir zamanlar işgal altında tuttuğu bölgelerde gerçekleştirdiği yıkımı görüntülemek ve kayda geçmek için bölgede görev yaptığı belirtildi.



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