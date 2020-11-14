Kelbecer'den ayrılanlar, geride yaktıkları evleri bırakıyorlar - Son Dakika

Kelbecer'den ayrılanlar, geride yaktıkları evleri bırakıyorlar
14.11.2020 19:41
Karabağ'da yer alan Kelbecer'de yaşayanlar, imzalanan anlaşma gereği 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek olan bölgeden ayrılmadan önce evlerini yakıyor.
Karabağ'da yer alan Kelbecer'de yaşayanlar, imzalanan anlaşma gereği 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek olan bölgeden ayrılmadan önce evlerini yakıyor.
Karabağ'da yer alan Kelbecer bölgesi sakinleri, imzalanan anlaşma gereği 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek olan bölgeden ayrılmadan önce evlerini yakıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde, evlerin yandığı, bölge sakinlerinin ağaç kestiği ve mobilyaları araçlara yüklediği görüldü.
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