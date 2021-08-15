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Kelebek bahçesinin narin sakinleri, mevsim meyveleriyle besleniyor - Son Dakika

Kelebek bahçesinin narin sakinleri, mevsim meyveleriyle besleniyor

15.08.2021 11:43

Kelebek uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü olan ve Selçuklu Belediyesince kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde, görevlilerin bıraktığı meyvelerle beslenen zarif ev sahipleri, renkli görüntüler oluşturuyor.

Kelebek uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü olan ve Selçuklu Belediyesince kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde, görevlilerin bıraktığı meyvelerle beslenen zarif ev sahipleri, renkli görüntüler oluşturuyor.

Özel beslenme, ışık, ısı ve nem ortamının yanında 106 türde yaklaşık 20 bin bitkiyle oluşturulan koşullar, tropikal ülkelerden gelen kelebeklere doğal yaşam alanını aratmıyor.

Mevsimine göre en uygun meyvelerle beslenen kelebeklere, yaz döneminde, kokteyl olarak hazırlanan karpuz, şeftali, vişne gibi meyveler veriliyor. Kelebekler, başlarının altındaki, beslenme zamanı dışında spiral halinde kapalı bulunan, açıldığında ise hortuma benzeyen tüplerle besleniyor. Önce tat alma duyularının bulunduğu ayaklarıyla besini kontrol eden kelebekler, bu tüplerle meyvelerin sıvılarını emiyor.

Kelebeklerin meyvelerle beslenirken oluşturduğu görüntüler, ziyaretçilerin dışında özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekiyor.

Sanılanın aksine bazı türleri 1-2 ay, bazıları ise birkaç mevsim yaşayabilen binlerce kelebeğin bulunduğu bahçe, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oluyor.

Merkez Selçuklu ilçesinde, 3 bin 500 metrekarelik gezi alanını da kapsayan 7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip tropik bahçeye gelenler, binlerce kelebeğin renk cümbüşüne tanıklık ediyor.

Kelebekler Filipin, Kenya ve Kosta Rika'dan geliyor

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Biyoloji Uzmanı Duygu Taştan, AA muhabirine, tropik kelebeklerin yaşadığı bahçenin, 1600 metrekarelik kelebek uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyük kelebek bahçelerinden olduğunu söyledi.

Bahçede 60 kadar farklı tür bulunduğunu belirten Taştan, kelebeklerin Filipin, Kenya ve Kosta Rika'dan geldiğini dile getirdi.

Tropikal bölgelerden gelen kelebeklerin, sert karasal iklim yapısına sahip Konya'da yaşayabilmesi için özel şartlar oluşturulduğuna dikkati çeken Taştan, "Bahçemizde, bu kelebeklerin anavatanlarına uygun iklimlendirme yapılıyor. Yaz, kış yüzde 80 nem ve 30 dereceye yakın sıcaklık koşulları sağlanıyor. Bu imkanlar kelebeklere doğal yaşam ortamını sunuyor." diye konuştu.

Taştan, kelebekleri mevsimin en güzel ve sulu meyveleriyle beslediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ziyarete gelenler, kelebeklerin pupa ve dolap içinde kanatlarının geliştiği yavruluk dönemi de görebiliyor. Kanatlandıktan sonrada bahçe içerisinde uçup beslenmeye başlıyorlar. Bazı kelebeklerin ana besin kaynağı, çiçeklerin içindeki tatlı su ve nektar. Onun dışında meyve suyu ile beslenmeyi seven kelebekler de var. Bahçe içerisinde yer yer kelebekler için bırakılmış meyve tabakları görebilirsiniz. Beslemede, yaz mevsiminde yaz meyvelerini, kış mevsiminde de kış meyvelerini kullanılıyoruz. Yani kelebeklerimiz yaz, kış meyveyle besleniyor."

"2 milyona yakın ziyaretçi misafir ettik"

Bahçenin 2015 yılında açıldığını anımsatan Taştan, ziyaretçi ilgisinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Ziyaretçi yoğunluğunun kendilerini çok memnun ettiğini aktaran Taştan, şöyle devam etti:

"Burada özel grupların, fotoğrafçıların, yurt içinden ve dışından gelen turistlerin ilgisini çeken bir ortam oluşturduk. Pandemi sürecinde kapalı olduğu için ziyaretçi ağırlayamadık ama normalleşme süreciyle hijyen kuralları çerçevesinde ziyaretler yeniden başladı. Ziyarete açıldığı 2015 senesinden bu zamana kadar 2 milyona yakın misafir ağırladık. Yıllık ortalama 400-500 bin ziyaretçiyi misafir ediyoruz."

Giresun'dan ailesiyle gelen ziyaretçi Seyfullah Doğan, karasal iklim yaşanan kentte karşılaştıkları tropikal bahçenin kendilerini şaşırttığını dile getirerek, "Burası çok güzel. Konya da güzel. Konya'yı ilk defa geziyoruz. Burası da gerçekten gezilecek görülecek bir yer. Kelebekler doğal ortamlarında çok güzel. Ailece çok beğendik." dedi.

Kelebek bahçesinin narin sakinleri, mevsim meyveleriyle besleniyor
Kelebek bahçesinin narin sakinleri, mevsim meyveleriyle besleniyor
Kelebek bahçesinin narin sakinleri, mevsim meyveleriyle besleniyor
Kelebek bahçesinin narin sakinleri, mevsim meyveleriyle besleniyor
Kelebek bahçesinin narin sakinleri, mevsim meyveleriyle besleniyor

Selçuklu, Konya, Bahçe, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kelebek bahçesinin narin sakinleri, mevsim meyveleriyle besleniyor - Son Dakika


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