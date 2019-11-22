Kelebek Barajı yeni yılla birlikte su tutmaya başlayacak

Manisalı üreticilerin sabırsızlıkla beklediği Ahmetli Kelebek Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. 24 bin 270 dekar araziye can suyu sağlayacak barajda yeni yılla birlikte su tutulmaya başlanacağı ve proje tamamlandığında bölge üreticisine yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla para kazandıracağı öğrenildi.



Manisa il sınırları içinde inşası süren en büyük baraj olan Ahmetli Kelebek Barajı'nın gövdesi Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tipinde projelendirildi ve barajın gövde dolgusu için toplam 97 bin metreküp beton döküldü.



24 bin 270 dekar araziye can suyu verecek



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, toplam 24 bin 270 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Kelebek Barajı'nın 22 milyon 920 bin metreküp depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek Kelebek Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile hem bölgedeki verimin artacağını hem de üreticiye farklı ürün seçenekleri sunacağını dile getirdi. Aydın, sulama maliyetlerini de düşürecek barajın bölge üreticisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşık 14 milyon lira ek gelir sağlamasının hedeflendiğini belirtti.



Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı



Horzum-Alayaka barajındaki çalışmalardan da bahseden Genel Müdür Aydın, "Diğer taraftan 1.810 dekar araziye can suyu verecek Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Barajın temelden yüksekliği 32 metre olup 740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahiptir. Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandırması hedeflenmektedir." dedi.



Temelden yüksekliği 32 metre olan barajın gövdesi için 130 bin metreküplük dolgu yapıldığını kaydeden Aydın, önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte baraj gövdesinde beton kaplama çalışmalarına başlanacağını ve barajda önümüzdeki yılın sonunda su tutulmasının hedeflendiğini dile getirerek, "Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ve Sulaması Projesi'nin 2021 yılı ortalarında tamamen bitirilmesi planlanıyor." dedi. - MANİSA