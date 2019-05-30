Son Dakika Haberleri: Kelebek çocuklara bayramlık giysi hediye edildi
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Kelebek çocuklara bayramlık giysi hediye edildi

28 dakika önce

Diyarbakır'da Gerçekler Dünyası Araştırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kelebek çocuklara bayramlık giysi hediye edildi.

Kelebek çocuklara bayramlık giysi hediye edildi, System.String[]
Diyarbakır'da Gerçekler Dünyası Araştırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kelebek çocuklara bayramlık giysi hediye edildi.

Özellikle kelebek çocukları için çeşitli çalışmalar yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan Bayramı öncesi kelebek çocukların yüzlerini güldürdü. Bölgedeki illeri ziyaret eden dernek yönetimi, kelebek çocuklara bayramlık giysi yardımında bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kelebek çocuklarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Hem kelebek hem de ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunduklarını kaydeden Çalışır, "Kelebek ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hem bayramlık hem gıda hem de nakdi yardım desteğinde bulunduk. Bugüne kadar toplamda 105 kelebek olmakla beraber 130 çocuğa bayramlık almış bulunmaktayız. 18 ailemize nakdi yardımda bulunduk, 15 ailemize de gıda kolisi verildi. Yardımlarımızı hala devam ediyor. Bütün bunları yardımseverlerimizin destekleri ile gerçekleştirebildik. Bize yardımcı olan bütün yardımseverlerimize canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:43 Kaynak: İHA
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