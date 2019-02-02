Kelebek Çocuklara Kışlık Bot Yardımı

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Survivor 2019'un Yeni Sunucusu Murat Ceylan Oldu

Vatandaş Hesaplı Yemek İçin Marketleri Tercih Ediyor

Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret