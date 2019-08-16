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Kelebek çocukların yüzü bayramda da güldü

28 dakika önce

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda 90 aileye kurbanlık dağıttı.

Kelebek çocukların yüzü bayramda da güldü, System.String[]
Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda 90 aileye kurbanlık dağıttı.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yapılan bağışlar sonucu alınan 17 hayvanı, Kurban Bayramı'nda keserek 90 aileye dağıttı.

Konu ile ilgili konuşan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, hayırsever vatandaşların bağışladığı 17 kurbanı bayramda keserek toplan 90 aileye dağıttıklarını söyledi. Çalışır, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle kelebek hastası çocuklarımızın ailelerine kurbanlıklarımızı dağıttık. Bütün çabamız çocuklarımız ve ailelerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri yönündedir. Bu konuda özellikle hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızdalar" dedi. - DİYARBAKIR
Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:41 Kaynak: İHA
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