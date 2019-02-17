Son Dakika Haberleri: Kelebek Çocuklarına Moral Yemeği

Kelebek Çocuklarına Moral Yemeği

1 saat önce

Diyarbakır'da Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kelebek çocukları yararına etkinlik düzenlendi.

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Diyarbakır'da Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kelebek çocukları yararına etkinlik düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen etkinliğe Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, kelebek çocukları, aileleri ve çok sayıda gönüllü üniversite öğrencisi katıldı. Düzenlenen etkinlikte kelebek çocuklarıyla dans edildi, hediyeler dağıtıldı, şarkılar söylendi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, etkinliklerine 46 kelebek hastası ve ailelilerinin katıldığını söyledi. Çalışır, "Burada çocuklarımıza moral yemeği düzenledik. Biz onların sevgilileriyiz, onların mutlulukları için bizler buradayız. Kelebek çocuklarımız için böyle bir etkinlik düzenledik, onlara hediyeler dağıtık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:18 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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