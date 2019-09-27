Son Dakika Haberleri: Kelebek hastası Kaya'nın hayali gerçek oldu
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Kelebek hastası Kaya'nın hayali gerçek oldu

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kelebek hastası olan Hamza Kaya'nın hayalini gerçekleştirdi ve minik Beşiktaş taraftarının futbolcularla tanışmasını sağladı.

Kelebek hastası Kaya'nın hayali gerçek oldu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kelebek hastası olan Hamza Kaya'nın hayalini gerçekleştirdi ve minik Beşiktaş taraftarının futbolcularla tanışmasını sağladı.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede yaşayan ve kelebek hastası olan Hamza Kaya ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı futbolcularla ve teknik heyet ile bir araya geldi. Hamza'ya seçim dönemlerinden söz verdiğini belirten Başkan Hamza Şayir, "Kardeşimizin hayalinin Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelmesi olduğunu öğrendik. Biz notumuzu almıştık Hamza kardeşimizin hayalini nasıl gerçekleştiririz diye düşündük. Daha sonra seçimlere girdik, kazandık. Hamza aklımızdaydı. Ona gittik ve sürpriz yaptık. Buradan Beşiktaş yöneticilerine ve emek verenlere teşekkür ederim. Bugün onun mutluluğunu beraber yaşamanın sevincini yaşadık" dedi.


Hamza Kaya ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Benim en büyük hayalim futbolcularla tanışmaktı. Başkanım bu hayalimi gerçekleştirdi. Ona teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Bana top hediye ettiler. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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