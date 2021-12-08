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Kelebek hastası Seyfettin parmaklarına kavuştu - Son Dakika

Kelebek hastası Seyfettin parmaklarına kavuştu

08.12.2021 21:41

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- Kelebek hastası Seyfettin parmaklarına kavuştu

Tekerlekli sandalyeye mahkum 14 yaşındaki Seyfettin'in tek hayali koşup oynayabilmek

Kelebek hastası Seyfettin, hayırseverlerin desteğiyle ameliyat oldu

Anne Suzan Alevi:

"Oğlumun ayağa kalkmasını istiyorum"

ADANA - Adana'da 14 yaşındaki kelebek hastası Seyfettin, geçirdiği ameliyat sonucu parmaklarını kullanmaya başladı. Tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını sürdüren küçük çocuğun tek isteği akranları gibi koşup oynayabilmek.

Abdulrezak ve Suzen Alevi çifti, 3 çocuğuyla birlikte Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi. Çiftin kelebek hastası çocukları Seyfettin'in durumu Türkiye'de daha da ağırlaştı. Çeşitli hastanelere giden aile, evlatlarının hastalığına bir türlü kalıcı çözüm bulamadı. El ve ayak parmakları kapalı olan Seyfettin, derme çatma bir evde yaşarken hayırsever Ogün Sever Okur, aileyi fark etti.

Aileye yardım toplayan Okur, önce aileye bir ev kiraladı ardından da küçük çocuğun tedavisi için araştırmaya başladı. Kelebek hastaları için Gaziantep'te özel bir hastanede ameliyat yapıldığını ve parmaklarının açılabileceğini öğrenen Okur, Seyfettin'i hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucu 60 bin TL karşılığında ameliyatın olabileceği ve Seyfettin'in elindeki parmakları kullanabileceği söylendi.

Sosyal medyadan yardım kampanyası başlatan Ogün Sever Okur, kısa bir sürede parayı topladı ve Seyfettin'i geçtiğimiz aylarda ameliyat ettirtti. Şimdiyse tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını sürdüren küçük çocuğun tek isteği akranları gibi koşup oynayabilmek.

"Oğlumun yaşıtları gibi olmasını istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Suzen Alevi, "Ameliyattan sonra ellerini kullanabiliyor ama ayağa kalkamıyor. Oğlumun yaşıtları gibi koşup oynamasını istiyorum. Allah'tan tek isteğim oğlumun sağlığına kavuşması. Yaşıtları gibi olmasını istiyorum. Bütün gün evde kapalı, çok üzülüyorum" dedi.

Ogün Sever Okur ise Seyfettin'in sağlığı hakkında bilgiler vererek, "Seyfettin el ve ayak parmakları kapalı halde dünyaya geldi. Bu şekilde hayatını sürdürürken biz fark ettik. Gaziantep'te özel bir hastanede ameliyat ettirttik. Şuanda Seyfettin'in parmakları var. Seyfettin'i ilk gördüğümde vücudu yara içerisindeydi ve çok bakımsızdı. Şimdi daha iyi" ifadelerini kullandı.

Seyfettin ise ayağa kalkıp oynamak istediğini söyledi.

Kelebek hastası Seyfettin parmaklarına kavuştu
Kelebek hastası Seyfettin parmaklarına kavuştu
Kelebek hastası Seyfettin parmaklarına kavuştu
Kelebek hastası Seyfettin parmaklarına kavuştu

Türkiye, Mahkum, Adana, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kelebek hastası Seyfettin parmaklarına kavuştu - Son Dakika


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