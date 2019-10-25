Son Dakika Haberleri: Kelebek'in yeni yolculuğu
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Kelebek'in yeni yolculuğu

48 dakika önce

Basın mensuplarının yanı sıra, bayilerinin ve iş paydaşlarının katıldığı toplantıda, 2019 değerlendirmelerinin ve 2020 yılı hedeflerinin paylaşılmasının ardından,Kelebek'in yeni reklam filmi ilk kez izlendi.

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Basın mensuplarının yanı sıra, bayilerinin ve iş paydaşlarının katıldığı toplantıda, 2019 değerlendirmelerinin ve 2020 yılı hedeflerinin paylaşılmasının ardından,Kelebek'in yeni reklam filmi ilk kez izlendi.


1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla, ilk yerli uçakların kanatları için kontrplak üretmek amacıyla İstanbul Haliç'te kurulan Kelebek,  2020 yılını kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle karşılıyor.


Marka CEO'su Davut Doğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, markanın 2019 yılında ulaştığı 120 mağaza sayısını 5 yıl içerisinde, yurtiçi ve dışında 400'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Haliç, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:29 
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