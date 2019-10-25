Kelebek, kendini kanıtlamış bayilerini ihracata uçuracak!
28 dakika önce
Doğanlar Yatırım Holding, Türkiye'de kendisini kanıtlamış Kelebek bayilerine yurt dışı pazarlarda mağaza açma imkanı verecek.
Doğanlar Yatırım Holding, Türkiye'de kendisini kanıtlamış Kelebek bayilerine yurt dışı pazarlarda mağaza açma imkanı verecek. Mağaza atağına geçen şirket, 120 adet olan sayıyı 5 yılda 400'e çıkarmayı hedefliyor. Bunların 60'ı global arenada olacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54
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