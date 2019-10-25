Son Dakika Haberleri: Kelebek, kendini kanıtlamış bayilerini ihracata uçuracak!
Son Dakika Ekonomi Kelebek, kendini kanıtlamış bayilerini ihracata uçuracak!

Kelebek, kendini kanıtlamış bayilerini ihracata uçuracak!

28 dakika önce

Doğanlar Yatırım Holding, Türkiye'de kendisini kanıtlamış Kelebek bayilerine yurt dışı pazarlarda mağaza açma imkanı verecek.

Kelebek, kendini kanıtlamış bayilerini ihracata uçuracak!, System.String[]

Doğanlar Yatırım Holding, Türkiye'de kendisini kanıtlamış Kelebek bayilerine yurt dışı pazarlarda mağaza açma imkanı verecek. Mağaza atağına geçen şirket, 120 adet olan sayıyı 5 yılda 400'e çıkarmayı hedefliyor. Bunların 60'ı global arenada olacak.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54 
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