Son Dakika Haberleri: Kelebek Tornavida Yapımı

Kelebek Tornavida Yapımı

1 saat önce

Bu Harika görünüşu kelebek bicak yerine tornavida yapmaya denedim arkadaşlar iyi seyirler .

Bu Harika görünüşu kelebek bicak yerine tornavida yapmaya denedim arkadaşlar iyi seyirler .

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:56 Kaynak: Youtube

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