Kelebek Tornavida Yapımı
1 saat önce
Bu Harika görünüşu kelebek bicak yerine tornavida yapmaya denedim arkadaşlar iyi seyirler .
Bu Harika görünüşu kelebek bicak yerine tornavida yapmaya denedim arkadaşlar iyi seyirler .
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:56 Kaynak: Youtube
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