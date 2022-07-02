Kelebekler o ilçeyi istila etti - Son Dakika
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Kelebekler o ilçeyi istila etti

02.07.2022 13:24
Kelebekler o ilçeyi istila etti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cadde ve sokaklar kelebeklerce istila edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cadde ve sokaklar kelebeklerce istila edildi. Kelebeklerin türü ve zararlı olup olmadığı henüz bilinmezken çiftçiler bu konuda endişe ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kelebeklerin istilasına uğradı. Havaların ısınmasıyla beraber böcek türleri çoğalmaya başlarken bu kez de kelebek sürüsü ilçeyi sardı. Araba ve sokakları saran kelebek sürüsü, vatandaşları tedirgin etti. 2 gündür ilçede bulunan kelebek sürüsü özellikle çiftçileri endişelendirdi. Kelebeklerin bitkilere zararlı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kelebekler o ilçeyi istila etti - Son Dakika

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