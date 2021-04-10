Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor - Son Dakika

Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor

10.04.2021 13:39
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen kaynaktan; Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ile bölgedeki otel ve pansiyon sahiplerinin borular döşeyerek kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen kaynaktan; Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ile bölgedeki otel ve pansiyon sahiplerinin borular döşeyerek kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçak su kullanımıyla ilgili bir süre önce soruşturma başlattığı belirtildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce başlattığı; 33 yıldır yaşanan kaçak su kullanımıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Kelebekler Vadisi'nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz, şelalenin kaynağından kullanılan kaçak su ile ilgili olarak, "Yaz aylarının gelmesiyle su kullanımı daha da artacak ve vadide kuraklık yaşanacak" dedi.

Fethiye ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi'ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor. Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkiindeki kaynaktan çıkarak gelen su, son dönemde azaldı. Yapılan incelemeler sonunda da kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölümde çok sayıda irili ufaklı kaçak borular olduğu belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Mart'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma suyun kaynağına gelerek fotoğraf ve görüntüler çekerek inceleme yaptı. Soruşturmanın devamında kaçak su kullananların tespit edilip, ifadeleri alınacağı bildirildi.SU SAYAÇLARI BİLE YOKKelebekler Vadisi'ndeki suyun azalmasının nedeninin tam 33 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Faralya Mahallesi sakinleri, aralarında para toplayıp, 1988 yılında bölgeye su deposu yaptırdı. Kaçak yerleştirdikleri borularla da evlerine su çekti. Tarlalarını da buradan sulayan mahallelinin ardından bölgedeki bazı otel, motel ve pansiyonlar da beton ya da plastik su depoları yerleştirip, kaynaktan su almaya başladı. Böylelikle tam 33 yıl boyunca 200 haneli, 568 kişi nüfuslu Faralya Mahallesi'ndeki evler ile işletmeler tarafından kaçak su kullanıldı. Yüzme havuzları bile bu kaynağa döşenen borularla dolduruldu. Yapılan incelemede mahalledeki ev ve tesislerin büyük bölümünde su sayacı olmadığı gibi abonelik bulunmadığı da belirlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ise kaçak su kullanımının önlenmesi için Özel Çevre Koruma alanı olan Faralya Mahallesi'nin Milli Emlak'tan devrini bekliyor.KAÇAK SU KULLANIMINA DEVAM EDİLİYORFaralya Mahallesi'ndeki otel, pansiyon ve evlerin kaçak su kullanımının iki hafta önce ortaya çıkmasına rağmen akarsuyun kaynağında yapılan herhangi bir çalışma olmadığı görüldü. Mahalledeki evler ve tesisler kaynaktan kaçak borularla su çekmeye devam ediyor.'YAZIN SU KULLANIMI DAHA DA ARTACAK VADİDE KURAKLIK YAŞANACAK'

Kelebekler Vadisi'nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz, vadinin tehlike altında olduğunu ifade ederek, "Kaçak su kullanımının ortaya çıkmasının ardından halen bir çözüm üretilmedi. İlgili kurumlar inceleme yaptı. Ama iki hafta geçti hala kaçak su kullanımına devam ediliyor. Savcılık da soruşturma başlattı. Ben de şikayetçi oldum. Yaz aylarının gelmesiyle su kullanımı daha da artacak burada da kuraklık yaşanacak. Kaynaktan su alınıp, tankerlerle satıldığını da biliyoruz. Şelalenin kaynağından kaçak su kullanımı devam ederse, şelale kurur ve Kelebekler Vadisinin doğasını sulamak mümkün olmaz ve burası içinde ciddi bir tehlike demek" dedi.


Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethiye, Muğla, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı devam ediyor - Son Dakika


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