Son Dakika Haberleri: Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi yaralandı
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Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi yaralandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.
Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan Kübra Batıhan (30), 7 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.
Batıhan'ın arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Batıhan'ın düştüğü yer, helikopter ve makara sistemi kurmaya uygun olmadığı için ekipler, halat kurarak çıkarmaya çalıştı.
AFAD, UMKE, AKUT ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından sedyeye alınan Batıhan, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından ambulansa getirildi.
Buradan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Batıhan'ın belinde kırık olabileceği belirtildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:50 Kaynak: AA
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