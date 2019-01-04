Son Dakika Haberleri: Kelebekler Vadisi'nde Kayalıklardan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Kelebekler Vadisi'nde Kayalıklardan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

54 dakika önce

Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybettiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alp Aslan Veizoğlu dün akşam saatlerinde karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ndeki iş yerine patika yoldan gitmek istedi. Çalıştığı yere Veizoğlu'nun gelmediğini fark eden arkadaşları durumu Ölüdeniz jandarmaya bildirdi. Faralya Mahallesi gelen jandarma ekipleri havanın kararması ve yoğun yağış olması nedeniyle dün gece arama çalışması yapılamadı.
Cesedini arkadaşları gördü
Havanın aydınlanmasıyla sabah saatlerinde arkadaşları vadiden Vezioğlu'nun cesedini fark edince olay yerine sevk edilen jandarma, AKUT Fethiye ve AFAD ekipleri patika yolun bazı noktalarına iple istasyon kurarak yaklaşık 2 saate şahsın cenazesine ulaştı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinden sonra Veizoğlu'nun cenazesi, Ölüdeniz Mahallesi'deki Kumburnu plajına buradan da
Muğla Büyükşehir Belediyesi Cenaze nakil aracıyla otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Alp Aslan, Jandarma, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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