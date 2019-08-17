Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan Fransız müsteşar kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, JAK ve UMKE ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatte kurtarıldı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği
(AB) Türkiye
Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, JAK ve UMKE ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatte kurtarıldı. Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye tatile gelen Fransız Poupeau, Faralya Mahallesi Hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan yürüyüşe başladı. Sarp kayalıklardan tek başına inişe geçen Poupeau, bir süre yürüdükten yolunu kaybederek kayalıklarda mahsur kaldı. Poupeau 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ölüdeniz Jandarma
Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan Poupeau'nu, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Yapılan sağlık kontrolünde Poupeau'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Murat Yalçın/İHA)
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