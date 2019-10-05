Son Dakika Haberleri: Kelebekler Vadisi'ne "hassas koruma"
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Kelebekler Vadisi'ne "hassas koruma"

1 saat önce

Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.

Kelebekler Vadisi'ne

Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:46 
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