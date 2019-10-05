Kelebekler Vadisi'ne "hassas koruma"
1 saat önce
Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.
Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:46
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