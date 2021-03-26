'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma - Son Dakika

'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma

26.03.2021 16:30
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen akarsudan, kaçak döşenen borular ile çevredeki otel, motel ve pansiyonların su çektiği iddiası üzerine Muğla Valiliği inceleme, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen akarsudan, kaçak döşenen borular ile çevredeki otel, motel ve pansiyonların su çektiği iddiası üzerine Muğla Valiliği inceleme, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Fethiye ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi'ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor. Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkisindeki kaynaktan çıkarak gelen su, son dönemde azaldı. Suyun azaldığını fark eden çevre gönüllüleri ve Kelebekler Vadisi sakinleri, yaptıkları araştırmayla akarsu yatağına kaçak borular döşendiğini tespit etti. Kaçak borulardan bölgedeki otel, motel ve pansiyonlara su alındığını belirleyince de çektikleri görüntüler ve fotoğraflarla, durumu CİMER'e bildirdi.

VALİLİK VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İddialar üzerine Muğla Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma açtı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak kullanım olup olmadığını mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, boruların bulunduğu kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölgede inceleme başlattı.

'KELEBEKLER ÖLÜYOR'Bölgede tekne kaptanlığı yapan Mustafa Çamcı, Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun azalmasıyla doğanın yok olacağını söyledi. Çamcı, "Son yıllarda Kelebekler Vadisi'ndeki şelalede su almayacak kadar azaldı. Bunun sebebi buradaki otel ve pansiyon gibi işletmelerin çeşitli nedenlerden borularla suyu işletmelerine taşıması. Bunun zararını Kelebekler Vadisi fazlasıyla görüyor. Doğa mahvoluyor. Kelebekler ölüyor. Yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyoruz. Yurtdışından gelen yabancı misafirler özellikle şelalenin akmadığı ve kelebeklerin olmadığından yakınıyor. Bunun asıl sebebinin suyun kaçak yollarla taşınması olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla Valiliği, Muğla, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti!         
17:35
Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu         
16:29
1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor         
16:09
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması         
14:56
Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı         
13:53
Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor         
13:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 18:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei