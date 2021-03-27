MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar - Son Dakika

MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar

27.03.2021 16:55

Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlarMUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen kaynağın, 33 yıldır Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ile otel ve pansiyon sahipleri tarafından içme ve sulama suyu olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen kaynağın, 33 yıldır Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ile otel ve pansiyon sahipleri tarafından içme ve sulama suyu olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Kaçak döşenen borularla çekilen suyun kurulan depolar aracılığıyla kullanıldığı, 568 nüfuslu mahalledeki evlerin büyük bölümünde su sayacı olmadığı gibi su aboneliği olmadığı da belirlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölgenin Özel Çevre Koruma alanı olduğu, Milli Emlak'tan tahsisi için talepte bulunulduğu, tahsis işlemlerinden sonra evler ve işletmelere sayaç takılmasıyla ilgili çalışma yapılacağı belirtildi.

Fethiye ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi'ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor. Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkisindeki kaynaktan çıkarak gelen su, son dönemde azaldı. Yapılan incelemeler sonunda da kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölümde çok sayıda kaçak boru olduğu belirlendi.

33 YILDIR KAÇAK SU ÇEKMİŞLER

Valilik inceleme, savcılık soruşturma başlatırken, suyun azalmasındaki nedeninin tam 33 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Faralya Mahallesi sakinleri, aralarında para toplayıp, 1988 yılında bölgeye su deposu yaptırdı. Kaçak yerleştirdikleri borularla da evlerine su çekti. Tarlalarını da buradan sulayan mahalle sakinlerinin ardından bölgedeki bazı otel, motel ve pansiyonlar da beton ya da plastik su depoları yerleştirip, kaynaktan su almaya başladı. Böylelilke tam 33 yıl boyunca 200 haneli, 568 kişi nüfuslu Faralya Mahallesi'ndeki

evler ile işletmeler tarafından kaçak su kullanıldı.

Mahalledeki ev ve tesislerin büyük bölümününde su sayacı olmadığı gibi abonelik bulunmadığı da belirlendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden DHA muhabirine yapılan açıklamada, Faralya bölgesinin Özel Çevre Koruma alanı olduğu, bölgenin Milli Emlak'tan tahsisi için talepte bulunulduğu, tahsis işlemlerinden sonra yapılacak inceleme sonrası, su dağıtımı ile evler ve işletmelere su sayacı takılmasıyla ilgili çalışma yapılacağı belirtildi.

MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Muğla, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar - Son Dakika


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