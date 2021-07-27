Kelebekler Vadisi'nin yeni bahçesi renklerin şölenine davet ediyor - Son Dakika

Kelebekler Vadisi Parkı'nın içindeki 8 bin 700 metrekare alana yapılan Selçuklu Çiçek Bahçesi, 9 farklı türde 250 bin çiçeğiyle adeta görsel şölen sunuyor.

Vadi içine merkez Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan ve 7 Haziran'da hizmete açılan Selçuklu Çiçek Bahçesi, özgün düzenlemesiyle dikkati çekiyor.

Kadifeden, sardunyaya 9 farklı türde 250 bin çiçeği barındıran çiçek bahçesinde, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi de bulunuyor. Çiçeklerin oluşturduğu rengarenk şöleni, kuyruğu çiçeklerle bezeli büyük tavus kuşu heykeli tamamlıyor. Bahçe amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunları ile düğün fotoğrafçıları için de doğal stüdyo görevi yapıyor.

"Türk halkı burayı görmeli"

Nepalli İbrahim Tamang, AA muhabirine, Konya denildiğinde aklına daha çok bozkır görüntüsü geldiğini söyledi.

Kelebekler Vadisi Parkı'nı ve bahçeyi çok beğendiğini vurgulayan Tamang, "Buradaki manzarayı görünce kendimi Nepal'de gibi hissettim. 'Tüm günü burada geçir' deseniz geçiririm, o kadar güzel. Çiçekler, koku, temizlik şahane. Özellikle video çekmeyi çok seviyorum. Bir saniyelik anları bile kaydetmek istiyorum." diye konuştu.

Bahçenin ziyaretçilerinden Hataylı Özgür Bulut ise eşinin Konyalı olduğunu ve Konya'da yaşadıklarını söyledi.

Yakında oturduğu halde parkı ziyarete yeni gelebildiğini dile getiren Bulut, "Üç, beş kilometre ötede olmamıza rağmen şu cenneti görememişiz. Çok güzel yapmışlar, güzel dizayn etmişler. Gördüğümde çok şaşırdım. Mekanın güzelliği karşısında hayretler içindeyim. Herkesi buraya davet ediyorum. Türk halkı burayı görmeli. Herkesin eline sağlık. 'Gez dünyayı gör Konya'yı' lafı bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

"Memleketim Konya gibi yeşili çok olan bir yer değil"

Parkın ziyaretçilerinden Nijeryalı Sulaiman Garba Usman da okumak için bulunduğu Konya'da vaktinin çoğunu derslerine ayırdığını, gezmek için geldiği çiçek bahçesinden oldukça etkilendiğini belirtti.

Bayramın ardından Konya'da gezmeye çıkarak, parka gelmeyi tercih ettiklerini dile getiren Usman, şunları kaydetti:

"Parkı çok beğendim. Yeşili çok seven birisiyim, burayı gördüğümde çok etkilendim. Her zaman buralarda olmayı isteriz ancak tabii ki bu mümkün değil. Memleketim Konya gibi yeşili çok olan bir yer değil. Nijerya'da yeşili daha çok köylerde bulabilirsin. Şehirlerde çok fazla yeşil alan yoktur. Burada büyük emek var. Bizde çok önem verilemiyor. Böyle yerler yapmak için bakıma, sulamaya, dikime ihtiyaç var."

Fotoğrafa meraklı olduğunu anlatan Usman, "Okulumuzda büyük bir alan var. Bazen sabah çıkıyorum çiçekleri ve kuşları çekmeye çalışıyorum. Burada bir bahçe olduğunu duyunca güzel bir şey olduğunu tahmin ettim ve geldim. Manzara beni çok motive etti. İlerde memleketime gittiğimde aileme ve akrabalarıma gösterip anlatabileceğim hatıralarım oluştu." dedi.

Selçuklu Çiçek Bahçesi, pazartesi günü hariç 12.00-20.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.