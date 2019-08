Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı

Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladıMilyonlarca kelebek bir arada can çekişerek ölüyorlarARDAHAN - Ardahan 'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 6 gün süren 'kelebeklerin ölüm dansı', dün gece tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde başladı. Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen 'bir gün sinekleri' yerde beyaz bir örtü oluşturdu.Ardahan'da Tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde her yıl Ağustos ayının ikinci haftası yaşanan ve bazen 3 gün süren müthiş bir doğa olayı bu gece yine yaşanmaya başladı. Kura Nehri üzerinde uçan milyonlarca beyaz kelebek, tarihi Halil Efendi Köprüsü'ndeki ışıklara yönelerek ışıkların etrafında 'ölüm danslarını' gerçekleştirdi.Kelebeklerin ölüm görüntüsü, büyük bir ilgiyle izlendi. Ölü kelebekler, köprünün üzerinde bembeyaz bir görüntü oluşturarak adeta kar görüntüsünü andırdı.Sonbaharın habercisi olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Ardahan'a has beyaz kelebekler bunlar. 16 Ağustos ile 22 Ağustos tarihleri arasında çıkan ve bir gün içinde ölen kelebekler tarihi köprü üzerindeki ölüm uçuşuna tanıklık ediyoruz. Bu görsel şölen yaklaşık 6 gün sürüyor"Yaklaşık 3 gündür süren ölüm uçuşu, her gün özellikle akşam ve gece saatlerinde gerçekleşiyor.