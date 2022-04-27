"Kelepçe Kullanma Kılavuzu"nun galası Fişekhane'de yapıldı - Son Dakika

Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman'ın oynadığı "Kelepçe Kullanma Kılavuzu" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Fişekhane Ana Sahne'deki galaya, Sumru Yavrucuk, Deniz Türkali, Deniz Çakır, Selen Öztürk, Goncagül Sunar, Ezgi Gör, Kıvanç Kasabalı, Sedef Avcı ve Pervin Bağdat gibi isimlerin yanı sıra Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak, Başak Gümülcinelioğlu ve Arda Anarat da katıldı.

Toplumsal eleştirilerin de yer aldığı, dram türündeki tek perdelik oyunda yaptıklarından emin bir kadın ile mesleğinden kurtulmanın derdinde bir adamın hikayesini anlatılıyor.

Dramaturg Irmak Bahçeçi'nin kaleme alıp Serkan Üstüner'in yönettiği Nova Oyun Yapım tarafından sahnelenen "Kelepçe Kullanma Kılavuzu"nun yapımcılığını Mutlu İgdi ve Ali Özdemir, proje asistanlığını Yeraz Çağlayan, reji asistanlığını ise Arda Anarat üstleniyor.