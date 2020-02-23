Kelepçelenirken 'kalp pilim var, dikkat edin' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kelepçelenirken 'kalp pilim var, dikkat edin' dedi - Son Dakika

Kelepçelenirken 'kalp pilim var, dikkat edin' dedi

7 saat önce

ISPARTA'dan çaldığı otomobille geldiği Antalya'da kovalamacayla yakalanan Sefer T. (26), ellerini kelepçeleyen polislere, "Cebimde kalp pilim var, lütfen dikkat edin" dedi.

Kelepçelenirken 'kalp pilim var, dikkat edin' dedi, System.String[]

ISPARTA'dan çaldığı otomobille geldiği Antalya'da kovalamacayla yakalanan Sefer T. (26), ellerini kelepçeleyen polislere, "Cebimde kalp pilim var, lütfen dikkat edin" dedi.

Isparta'da çaldığı 32 LV 317 plakalı otomobil ile Sefer T., Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde kente giriş yaptığı plaka tanımlama sisteminden tespit edilen otomobil için polis ekipleri harekete geçerek kent genelinde araştırma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, saat 11.00 sıralarında otomobili Kepez ilçesi Toptancı Hal Kavşağı'nda trafik ışıklarında beklerken fark etti. Polisi gören Sefer T., otomobille hızla bölgeden uzaklaşmak istedi, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Sefer T., Ayanoğlu Mahallesi 1905 Sokak'a girdi. Polisin, sokağın diğer tarafından kendisine doğru geldiğini gören Sefer T., geri manevra yapmaya çalışırken, otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı.

Otomobili bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalışan Sefer T., gizlenmek için girdiği sitede polis tarafından gözaltına alındı. Yere yatırılarak ters kelepçe takılan Sefer T., polislere "Korktuğum için kaçtım ağabey. Cebimde kalp pilim var lütfen dikkat edin" dedi.

Polis ekipleri, Sefer T.'yi polis merkezine götürdü. Sefer T.'nin, başka suçlardan da arandığı belirlendi. Polis, otomobili ise çekiciyle otoparka çektirdi.


Isparta, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı
Cezaevi firarisi aracıyla ortalığı savaş alanına çevirdi Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:27:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kelepçelenirken 'kalp pilim var, dikkat edin' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]