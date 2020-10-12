Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi - Son Dakika

Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi

12.10.2020 18:30

Antalya'da gözaltındayken ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyerek, ayakları çıplak şekilde kaçan şahıs, 1 saat sonrası arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı.

Antalya'da gözaltındayken ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyerek, ayakları çıplak şekilde kaçan şahıs, 1 saat sonrası arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında bir suçtan dolayı gözaltına alınan ve ayakkabısı bulunmayan H.K., ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyerek bir anda binadan kaçtı. Şüphelinin kaçması üzerine bölgedeki polis ekipleri şüphelinin peşine takıldı. Ekipler çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, park ve bahçelerde arama yapıldı. Üzerinde şort ve tişört bulunan şüpheli H.K., yaklaşık 1 saat sonrası arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. H.K. ile onun saklanmasına yardımcı olan Y.S. polis tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi
Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi
Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi
Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi

Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi - Son Dakika

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