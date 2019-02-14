Son Dakika Haberleri: Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seçildi

Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seçildi

20 dakika önce

Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde Ramazan Kelepircioğlu'nun listesi 2 oy farkla seçimi kazanan taraf oldu.

Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seçildi, System.String[]
Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde Ramazan Kelepircioğlu'nun listesi 2 oy farkla seçimi kazanan taraf oldu.

Sungurlu Ziraat Odası'nda başkanlık için mevcut Başkan Dursun Karaderili, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Kelepircioğlu ve Duran Baysa başkanlık için yarıştı. Özel İdare Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde 124 delege oy kullandı. Geçerli oyların 43'nü alan Ramazan Kelepircioğlu Ziraat Odası Başkanlığına seçilirken, Dursun Karaderili 41, Duran Baysa ise 38 oyda kaldı. Seçimlerde 2 oyda geçersiz sayıldı.

Seçim sonucunda büyük bir mutluluk yaşayan Ramazan Kelepircioğlu, kendisini destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:40 Kaynak: İHA

AK Parti, Sungurlu, Güncel
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