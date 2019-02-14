Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seçildi

Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde Ramazan Kelepircioğlu'nun listesi 2 oy farkla seçimi kazanan taraf oldu.

Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde Ramazan Kelepircioğlu'nun listesi 2 oy farkla seçimi kazanan taraf oldu.



Sungurlu Ziraat Odası'nda başkanlık için mevcut Başkan Dursun Karaderili, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Kelepircioğlu ve Duran Baysa başkanlık için yarıştı. Özel İdare Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde 124 delege oy kullandı. Geçerli oyların 43'nü alan Ramazan Kelepircioğlu Ziraat Odası Başkanlığına seçilirken, Dursun Karaderili 41, Duran Baysa ise 38 oyda kaldı. Seçimlerde 2 oyda geçersiz sayıldı.



Seçim sonucunda büyük bir mutluluk yaşayan Ramazan Kelepircioğlu, kendisini destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür etti. - ÇORUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek

CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi