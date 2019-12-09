Keles Anadolu İmam Hatip Lisesinin

Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin, kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik başlattığı proje yayılıyor.

İlçe merkezindeki başıboş köpekler için kulübeler yapan öğretmen ve öğrencileri, yemek artıkları ve aralarında para toplayıp aldıkları mamalarla onları besliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Yenilikçilik Ödülü"ne layık görülün okulun bu projesi, Bursa'dan bazı eğitim kurumlarına örnek oldu. Malcılar Anadolu Lisesi, Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi, Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Özel Aydın Okulları da "Katık Kardeşliği Projesi"ne katıldı.

Keles Anadolu İmam Hatip Lisesinden proje sorumlusu Deniz Top, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin birlikte yaşamın mümkün olduğunu ortaya koyduğunu, ayırt etmeksizin sevmeyi, hoş görmeyi, duyarlı ve vicdanlı olmayı, adil davranmayı, sorumluluk sahibi olmayı, saygıyı kısacası değerleri öğrettiğini söyledi.

İlk iki yıl yaklaşık 150 öğrencinin yer aldığı projenin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında başladığı okulda kulüp haline geldiğini aktaran Deniz Top, "Başka iki okulun (Osmangazi Malcılar Anadolu Lisesi ve Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi) dahil olmasıyla hem adı hem kapsamı değişen proje seneye Bursa'da faaliyette bulunan başka okullarda da adını duyurmayı hedefliyor." diye konuştu.