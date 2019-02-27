Son Dakika Haberleri: Keles Beyaza Büründü

Keles Beyaza Büründü

10 dakika önce

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles, yoğun kar yağışının ardından beyazlara büründü.

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Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles, yoğun kar yağışının ardından beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede, vatandaşlar poşetlerle kayarak karın zevkini çıkardı.

Bursa'nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Şiddetli yağan kar sonucu yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Keles'de, vatandaşlar kar yağışının zevkini doyasıya yaşadı. Poşetlerle karda kayan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:32 Kaynak: İHA

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