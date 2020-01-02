Keles-Bursa yolcu minibüslerinde öğrenci tarifesi değişmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keles-Bursa yolcu minibüslerinde öğrenci tarifesi değişmedi - Son Dakika

Keles-Bursa yolcu minibüslerinde öğrenci tarifesi değişmedi

6 saat önce

Keles ile Bursa kent merkezi arasında ulaşım sağlayan minibüslerde 2020 yılı tarifesi yürürlüğe girdi.

Keles-Bursa yolcu minibüslerinde öğrenci tarifesi değişmedi, System.String[]

Keles ile Bursa kent merkezi arasında ulaşım sağlayan minibüslerde 2020 yılı tarifesi yürürlüğe girdi.

BURULAŞ'a bağlanan toplu taşıma uygulamasında yolcu taşıma ücreti 13 liradan 14,5 liraya çıkarıldı. Öğrenci tarifesinde ise değişiklik yapılmadı.

SS 99 No'lu Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifi Başkanı Ethem Işık, konuyla ilgili açıklamasında, "Kooperatif ortaklarımızın kullandıkları araçlardaki masrafları ve yakıt bedelleri geçen seneye göre çok arttı. Yapılan zam oranı araçlarımızın ulaşım maliyetlerini karşılamaz fakat yolcularımızı da düşünerek makul bir zam yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Keles, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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