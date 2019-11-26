Bursa'nın Keles ilçesinde doğal gaz kullanımına başlanması dolayısıyla tören yapıldı.

İnegöl'den Keles'e boru hattı ile getirilen doğal gaz için ilçe merkezindeki çalışmaların tamamlanması ile ağustos ayından itibaren abonelik başvuruları alınıyor.

Abonelere doğal gaz verilmeye başlanması nedeniyle belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen törene AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Müfit Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Kaymakamı Kübra Teymur ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli ile vatandaşlar katıldı.

Çermikli, törende yaptığı konuşmada, "Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerine, BOTAŞ ulusal iletim hattının İnegöl kesiminden çıkış alınarak yaklaşık 110 kilometre çelik boru hattı yatırımının ilk ayağı olan Keles'e doğal gaz verilmeye başlandı. Keles'e hayırlı olsun." diye konuştu.

Törene katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.