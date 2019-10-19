Keles ilçesi sakin şehir olma yolunda

BURSA (İHA) – Bursa'nın Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Cittaslow yolunda belediye meclis üyelerinden tam destek aldı.



"Sakin şehir" olma yolunda tüm evraklarını hazırlayan Keles ilçesi 'Sakin Şehir' Türkiye Temsilcisi İzmir Seferihisar Belediyesine sunacak, heyet gelip yaptığı incelemenin ardından Keles'in sakin şehir olup olmayacağına karar verecek. Yapılacak başvuruyla alakalı bilgi veren Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ekibimizi oluşturarak öncelikle ilçemizin sahip olduğu değerlerini tespit ederek tarihini ve yapısını araştırdık, akabinde ilçemizin tarihini ve hikayesini oluşturacak yerel lezzetlerini, örf ve adetlerini bir araya getirdik ve slayt gösterisi hazırladık. Ekim ayı meclis toplantımızda gündeme alarak ilçemizin şuan ki konumunu ve Cittaslow'un öneminden bahsederek gelecekteki konumunu değerlendirdik. İlçemizin doğal yapısı, yerel lezzetleri ve turizm anlamında zenginliğini de ortaya koyarak ekonomik anlamda ilçemizin gelişmesi ve yerel halkın kalkınması bunun yanında ilerleyen zamanlarda geriye göçün bile sağlanmasına destek olacak kırsalda turizmi paylaştık" dedi.



Meclis üyelerimizden tam destek aldığını belirten başkan Keskin, "Böylesine önemli bir projede herkesin elini taşın altına koyması ve daha neleri katabiliriz düşüncesiyle hareket etmesi bizler için gurur verici. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünden hiç bir zaman şüphe duymadık ve hizmet sürecimiz içerisinde meclis üyelerimizle de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Komisyonlara sevk edilerek gerekli incelemeler yapılacak ve eksik görülenler var ise ilaveleri yapılarak önümüzdeki aylarda resmi olarak müracaat sürecimizi başlatacağız. Sadece belediye meclis üyelerimizle ve kurmuş olduğumuz ekibimizle değil halkımızla da işin içinde olacağız diyen Başkan Keskin esnaflarımızla, muhtarlarımızla, gönüllü katılan halkımızla da sürekli toplantılar yapacağız ve her bir öneriyi kayıt altına alarak incelemelerde bulunacağız. Yaptığımız çalışmalardan ve zaman ilerledikçe yapacağımız çalışmalardan o kadar çok eminiz ki şirin ilçemiz Keles çok daha güzel ve kırsal turizmiyle, doğal yapısı, doğa sporlarıyla Unesco şehir Bursa'mızın en güzel aynası olacağız" şeklinde konuştu. - BURSA